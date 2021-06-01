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Кремль: Путину известно о заявлениях из США об отказе от санкций против «Северного потока - 2»

Анна Назайкина
17:13 01.06.2021
О планах американских властей отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода стало известно 18 мая.
Кремль: Путину известно о заявлениях из США об отказе от санкций против «Северного потока - 2»
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин осведомлен о заявлениях из Соединенных Штатов об отказе от санкций против «Северного потока - 2», Москва приветствует эти заявления. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», - заявил представитель Кремля.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако Штаты выступали против строительства данного трубопровода, который был завершен более чем на 95%, и вводили санкции. Завершение строительства пришлось отложить. Однако впоследствии американский лидер Джо Байден признал, что линия санкций против «Северного потока - 2» в данный момент является контрпродуктивной, так как проект близится к завершению.

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