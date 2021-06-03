Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиян предупредили об опасности чая в пакетиках

Анна Назайкина
12:50 03.06.2021
В большинстве случаев этот продукт производится с добавлением красителей, заявила специалист.
Россиян предупредили об опасности чая в пакетиках
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Диетолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, в чем может состоять опасность чая в пакетиках.

«Немногие из производителей такого чая добавляют в продукт натуральные кусочки ягод и фруктов. В основном такие чаи содержат множество ароматизаторов. Часто у людей на них бывает аллергия», - рассказала эксперт.

Кроме того, Писарева добавила, что, как правило, такие чаи производятся с добавлением красителей. Также в пакетированном продукте нет полезных микроэлементов, заявила диетолог.

«В пакетированном чае нет ни фруктов, ни ягод. Есть только запах, похожий на запах этого компонента. Вы пьете подкрашенную воду с запахом», - объяснила она.

Ранее врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что опытным путем были выделены десять продуктов, которые при регулярном употреблении помогут снизить риск возникновения онкологических опухолей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:36 В стране и мире
Видео
Захарова оценила попытки США помешать реализации «Северного потока - 2»
11:48 Спорт
Видео
Фетисов рассказал, от чего будет зависеть победа россиян в игре с Канадой на ЧМ по хоккею
11:52 В стране и мире
Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе
09:05 В стране и мире
Опубликованы первые кадры с места ДТП с россиянами в Египте
06:24 В стране и мире
«Нет никакой третьей волны»: Мурашко рассказал о снижении заболеваемости COVID-19
Популярное
Видео
Несмешной розыгрыш: как мошенники научились обманывать банкоматы
Видео
Диетолог рассказал о бесполезности бездрожжевого хлеба для сидящих на диете
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Видео
Спасенный во льдах: экипаж ледокола «Александр Санников» нашел пропавшего на Ямале пса
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Видео
Быстрее, тише и эффективнее: новейшая атомная подлодка «Казань» прибыла для несения службы в Северном флоте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.