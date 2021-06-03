Россиян предупредили об опасности чая в пакетиках

Диетолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, в чем может состоять опасность чая в пакетиках.

«Немногие из производителей такого чая добавляют в продукт натуральные кусочки ягод и фруктов. В основном такие чаи содержат множество ароматизаторов. Часто у людей на них бывает аллергия», - рассказала эксперт.

Кроме того, Писарева добавила, что, как правило, такие чаи производятся с добавлением красителей. Также в пакетированном продукте нет полезных микроэлементов, заявила диетолог.

«В пакетированном чае нет ни фруктов, ни ягод. Есть только запах, похожий на запах этого компонента. Вы пьете подкрашенную воду с запахом», - объяснила она.

Ранее врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что опытным путем были выделены десять продуктов, которые при регулярном употреблении помогут снизить риск возникновения онкологических опухолей.