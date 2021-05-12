Мишустин призвал обеспечить Интернетом и связью каждый населенный пункт

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить Интернетом и связью все населенные пункты, больницы, поликлиники и школы.

«Надо понимать, что сегодня доступ к Интернету так же необходим, как отопление или свет», - заявил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с отчетом о работе правительства.

Мишустин напомнил, что к Сети в прошлом году подключили порядка более 23 тысяч объектов, включая при этом фельдшерско-акушерские пункты, а также школы в отдаленных районах.

«В этом году мы завершим подключение всех небольших населенных пунктов, где проживают от 250 до 500 человек», - подчеркнул премьер-министр.

Мишустин отметил, что также и все социально значимые объекты получат доступ в Сеть до конца этого года.