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Банк России повысил ключевую ставку до 5%

Иван Линдеманн
13:50 23.04.2021
Также отмечается, что прогноз Центробанка по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%.
Банк России повысил ключевую ставку до 5%
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Банк России решил повысить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 5%. Такое решение было принято на заседании совета директоров в пятницу, 23 апреля.

Регулятор объяснил ужесточение денежно-кредитной политики тем, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными.

«Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных», - сказано на сайте ЦБ.

Также отмечается, что прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%.

Целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки Банк России будет оценивать на ближайших заседаниях.

«Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - заявили в ЦБ.

По прогнозам регулятора, годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ключевая ставка - это процентная ставка, по которой Центробанк выдает кредиты коммерческим российским банкам.  Также ключевая ставка учитывается при расчетах доходности по вкладам, процентах и штрафах по кредитам.

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