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Автоэксперт оценил возможное введение нового штрафа за превышение скорости

Анна Назайкина
12:21 03.06.2021
По мнению специалиста, в первую очередь следует обратить внимание на причины нарушения правил дорожного движения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin,Global Look Press
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Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе со «Звездой» оценил возможное введение в России нового штрафа за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. По мнению специалиста, перед тем, как вводить новые санкции, следует пересмотреть условия дорожного движения.

«С точки зрения решения вопроса о штрафах, могу сказать, что это, безусловно, действенная мотивационная мера. Но она тоже имеет свои пределы. Дайте людям возможность не нарушать. Перед тем, как начать активно штрафовать людей за совершенные ими правонарушения, их нужно проанализировать и понять, какие правонарушения являлись действительной угрозой и требуют воспитательных мер, а какие являлись правонарушениями, которые обусловлены ситуациями, связанными с видом проезжей части, излишним ограничением скорости и так далее», - считает эксперт.

По словам Бахарева, к таким вопросам следует подходить вдумчиво - обратиться к  общественности, чтобы узнать ее мнение, установить, почему происходят эти нарушения и бороться с причинами, а не со следствием.

«Причин нарушения может быть масса, начиная с неверно выбранного установленного скоростного режима. Автомобили движутся со скоростью потока в потоке, и говорить о том, что мы сможем заставить все автомобили единовременно снижаться, наверное, нельзя. Может быть, стоит пересмотреть условия движения перед тем, как вводить новые санкции», - заявил он.

Ранее стало известно, что в России планируют введение ответственности за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Как отмечалось, нововведение коснется одного вида нарушения ПДД — превышения фиксированной скорости движения, которое фиксируется с помощью автоматических комплексов контроля.

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