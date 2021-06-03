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В Петербурге начались обыски в крупных сервисах по аренде самокатов

Олеся Степакова
11:48 03.06.2021
Обыски проводятся в ходе изучения обстоятельств травмирования детей при наездах самокатов.
В Петербурге начались обыски в крупных сервисах по аренде самокатов
© Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress
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В Петербурге проходят обыски в нескольких крупных сервисах аренды самокатов после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. В ведомстве упоминают два подобных инцидента.

«В настоящее время, в рамках расследования данного уголовного дела, следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что за нарушение правил пользования самокатов клиенты сервисов могут быть заблокированы. Комитет по транспорту обсудил скорость движения самокатов и места для парковок. Скорость движения на самокатах ограничат до 15 километров в час. Самокаты будет запрещено оставлять у метро на пути следования потока людей, а также парковать ближе чем на 15 метров от остановок общественного транспорта.

Также отмечается, что для регулирование работы сервисов аренды самокатов планируется создать рабочую группу.

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