В Петербурге начались обыски в крупных сервисах по аренде самокатов

В Петербурге проходят обыски в нескольких крупных сервисах аренды самокатов после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. В ведомстве упоминают два подобных инцидента.

«В настоящее время, в рамках расследования данного уголовного дела, следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что за нарушение правил пользования самокатов клиенты сервисов могут быть заблокированы. Комитет по транспорту обсудил скорость движения самокатов и места для парковок. Скорость движения на самокатах ограничат до 15 километров в час. Самокаты будет запрещено оставлять у метро на пути следования потока людей, а также парковать ближе чем на 15 метров от остановок общественного транспорта.

Также отмечается, что для регулирование работы сервисов аренды самокатов планируется создать рабочую группу.