В Санкт-Петербурге ограничили скорость движения для самокатов

В Санкт-Петербурге за нарушение правил пользования самокатов клиенты сервисов могут быть заблокированы. Комитет по транспорту обсудил скорость движения самокатов и места для парковок. Было решено ограничить скорость движения на самокатах до 15 километров в час.

«В Петербурге будет ограничена скорость движения на самокатах до 15 километров в час. Если сервис не может реализовать технически данное ограничение, то ему следует информировать пользователя о необходимости соблюдать скоростной режим либо блокировать аккаунт нарушителя», - сообщили в комитете.

Самокаты будет запрещено оставлять у метро на пути следования потока людей, а также парковать ближе чем на 15 метров от остановок общественного транспорта.

Также отмечается, что для регулирование работы сервисов аренды самокатов планируется создать рабочую группу.

Ранее эксперт объяснил, как защитить себя от взрыва электросамоката. Неквалифицированный ремонт, неправильная эксплуатация или выбор некачественных устройств являются основными причинами, по которым может произойти возгорание электрических самокатов.