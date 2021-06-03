В стране и мире ПМЭФ-2021 Ксения Шойгу вручила кубок беговой столицы губернатору Санкт-Петербурга Тимур Шерзад Событие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума. Пятнадцать тысяч участников полумарафона из Петербурга показали лучший результат в России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Петербург обзавелся кубком беговой столицы. Атрибут, подтверждающий новый статус, губернатору Александру Беглову вручила руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. «Я счастлива вручить этот кубок городу Санкт-Петербургу. Честно, не ожидала, и думала, что население Петербурга не очень велико, поэтому мы не сможем стать беговой столицей, но Питер, как обычно, всех удивил. Я в восторге, если честно, здесь - одна из самых красивых трасс», - поделилась Ксения Шойгу. Событие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума. Пятнадцать тысяч участников полумарафона из Петербурга показали лучший результат в России. Ранее Ксения Шойгу рассказала об организации и принципах забега. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика