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Ксения Шойгу рассказала об организации Всероссийского полумарафона «Забег.РФ»

Алена Миронова
11:45 30.05.2021
Организатор проекта, Ксения Шойгу, рассказала о деталях организации Всероссийского полумарафона «Забег.РФ».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» стартовал сегодня, 30 мая, в Бронницах. Организатор мероприятия, Ксения Шойгу, раскрыла детали его организации.

«Команды, которые распределены по субъектам, у нас свой представитель в каждом городе. И, естественно, они отписываются, что Ростов стартовал, Екатеринбург стартовал, Биробиджан стартовал, Якутск стартовал. Это придает дополнительных сил, конечно», - поделилась Ксения.

Она также отметила, что ожидает рекорд от всех городов.

«Потому что каждый год каждый город ставит рекорд по количеству участников. Если говорить на чистоту, то если людям дать возможность участвовать в подобных мероприятиях, с каждым годом их становится больше. Я уверена, что и 6-ой, и 7-ой, и 8-ой забег также будут рекордными», - подчеркнула Ксения.

Ранее Ксения Шойгу также выразила надежду на то, что уже сегодня вечером возможно будет зафиксировать мировой рекорд - над фиксацией работают более ста человек. Они снимают, делают фотоотчеты и заполняют анкеты.

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