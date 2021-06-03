Адвокат рассказал, что грозит Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что исполнителя хотят привлечь к жесткому наказанию по делу о пропаганде наркотиков, но все будет зависеть от нескольких факторов.

«Все зависит от того, в качестве кого будут привлекать Моргенштерна: как физическое лицо, как ИП или как юридическое лицо. Изначально дело было возбуждено в отношении физического лица, но потом полицейские посчитали, что он якобы выкладывал как ИП, то есть он сел перед компьютером, положил учредительные документы, достал печать и стал выкладывать. Это абсурд. Вы понимаете, что задача - привлечь его как можно более жестко в рамках диспозиции этой статьи», - заявил Жорин.

По словам адвоката, максимальный штраф по данной статье - до полутора миллионов рублей и приостановление деятельности до 90 дней.

Дело Моргенштерна сегодня рассматривает Зюзинский суд Москвы. Певец приехал на слушания со своей спутницей и адвокатом. Музыканта обвиняют в пропаганде запрещенных веществ из-за его песен «Розовое вино - 2» и Family.