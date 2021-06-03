Новак озвучил сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Строительство «Северного потока - 2» завершится до конца 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума.

«Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию», - цитирует РИА Новости вице-премьера.

Новак также подчеркнул, что работы по возведению магистрали не останавливались. Он добавил, что точные сроки завершения строительства зависят от разных условий, как погодных, так и технических. По словам вице-премьера, осталось уложить приблизительно около 100 километров труб.

Ранее американские власти заявили о том, что они не в состоянии помешать строительству газопровода, так как он реализован более чем на 95%. Двадцатого мая в Белом доме сообщили об отказе от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором «Северного потока - 2», свои действия Вашингтон объяснил следованием национальным интересам. Вскоре, однако, Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против некоторых российских организаций и судов, имеющих отношение к проекту «Северный поток - 2». В то же время в конгрессе США предложили немедленно восстановить санкции против строительства газопровода, но в настоящий момент перспективы принятия данного документа неясны.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.