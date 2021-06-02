В Конгрессе США предложили немедленно восстановить санкции против «Северного потока - 2»

Американский конгрессмен Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в Конгресс проект закона, в котором содержится норма о незамедлительном восстановлении санкций против «Северного потока - 2». Об этом говорится в распространенном офисом конгрессмена сообщении.

«Президент (США Джо - прим. ред.) Байден на каждом шагу пытается уничтожить энергетическую независимость Америки, результат - быстро растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетической сфере и ослабленная позиция (США - прим. ред.) на глобальной арене», - утверждает Келлер.

Стоит отметить, что в настоящий момент перспективы принятия данного документа неясны.

Ранее американские власти заявили о том, что они не в состоянии помешать строительству газопровода, так как он реализован более чем на 95%. Двадцатого мая в Белом доме сообщили об отказе от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором «Северного потока - 2», свои действия Вашингтон объяснил следованием национальным интересам. Вскоре, однако, Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против некоторых российских организаций и судов, имеющих отношение к проекту «Северный поток - 2».

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.