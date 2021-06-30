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МО РФ задействует 1,8 тыс человек для реконструкции БАМа

Виктория Ивашечкина
08:50 30.06.2021
На восточном участке Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в 2021-2024 годах планируется построить девять разъездов и второй главный путь.
МО РФ задействует 1,8 тыс человек для реконструкции БАМа
© Фото: Павел Львов РИА Новости
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Минобороны России планирует задействовать группировку из 1,8 тысячи человек для выполнения работ по реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) в Амурской области.

Уточняется, что общая численность создаваемой группировки составит более 1800 человек и более 1200 единиц техники.

За реконструкцию железнодорожными войсками участка БАМа от станции Улак до разъезда Мирошниченко протяженностью 156 километров отвечает Восточный военный округ (ВВО). А участка от разъезда Мирошниченко до станции Февральск протяженностью 183 километра - Центральный военный округ (ЦВО).

На восточном участке БАМа в 2021-2024 годах планируется построить девять разъездов, девять двухпутных вставок и второй главный путь.

Также сообщается, что в среду, 30 июня, заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл в Верхнехейск, где приступил к проверке хода подготовки к реконструкции БАМа.

При этом в Верхнезейске Булгаков примет участие в торжественной церемонии открытия и заселения двух блочно-модульных городков на 60 мест каждый.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство планирует в текущем году возвести шесть блочно-модульных городков для комфортного быта военнослужащих.

В апреле Минобороны начало строительство второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на участке от Улака до Февральска длиной 340 километров.

На сегодняшний день военное ведомство возвело четыре временных паромных переправы для обеспечения работ по реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области.

Подразделениями бригад материально-технического обеспечения ВВО было завершено наведение четырех временных паромных переправ через водные преграды: реки Дугда (ширина 140 метров), Нора (180 метров) и Селемджа (180 метров), Зейское водохранилище (1835 метров).

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