Командующий ВВО проинспектировал ход работ по реконструкции БАМа

Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Геннадий Жидко проверил, как выполняются подготовительные работы, предшествующие реконструкции БАМа.

Военнослужащие железнодорожных соединений ВВО прибыли на станцию Верхнезейск Зейского района Амурской области в середине апреля текущего года.

На данный момент военнослужащие обеспечили себе условия проживания и питания, развернули модульные банно-прачечные комплексы, мобильные бани и полевые хлебозаводы. Сейчас идет сборка блочно-модульных городков. Площадки под монтаж строений оборудованы еще в мае. Сами же городки будут готовы в конце июня.

Железнодорожники применяют карьерные экскаваторы, самосвалы КамАЗ-65222 и бульдозеры ГСТ-12. В работе задействовано 450 человек и две сотни единиц техники.

До конца 2021 года силами железнодорожных войск ВВО планируется соорудить земляное полотно и удлинить водопропускные трубы на перегонах Улак-Верхнезейск и Огорон-Молдавский. Всего к работе будет привлечено более 900 человек и 500 единиц техники. Сама реконструкция БАМа повлияет на участок протяженностью 156 километров.