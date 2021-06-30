В США опровергли сообщения о направлении эсминца в сторону Крыма

В ВМС США сообщили, что американский ракетный эсминец USS Ross который принимает участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2021, не выдвигается в сторону Крыма. По словам военнослужащих, он находится в порту Одессы.

«Несмотря на недавние сообщения, эсминец USS Ross еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса», - сказано в сообщении американского флота в соцсетях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американский эсминец начал движение в направлении Крыма. В акватории Черного моря в понедельник, 28 июня, стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze 2021. USS Ross вошел в Черное море еще 26 июня.

«Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является реальной демонстрацией поддержки Украины со стороны США», - заключила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

Ранее РФ обратилась к США и их союзникам с призывом отказаться от отработки военных действий в рамках проведения учений в акватории Черного моря.