В Ростовской области погибли три человека в ДТП с «Газелью»

ДТП с участием грузовой «Газели» и легкового автомобиля ВАЗ-2112 произошло на автодороге Шахты - Цимлянск в Константиновском районе Ростовской области. В результате трагедии погибли три человека.

По предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, передает ТАСС, ссылаясь на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

«В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель ВАЗ-2112 (2002 года рождения), а также двое пассажиров 2002 и 1998 годов рождения», - сказано в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пятеро человек погибли в результате аварии с легковым автомобилем Hyundai, которым управлял несовершеннолетний. ДТП, при котором автомобиль врезался в дерево, произошло ранним утром.