Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области в машине под управлением подростка

В Ростовской области пятеро человек погибли в результате аварии с легковым автомобилем Hyundai, которым управлял несовершеннолетний. ДТП, при котором автомобиль врезался в дерево, произошло ранним утром.

«Сегодня в Новочеркасске в 4.30 произошло ДТП, там шесть человек были в автомобиле. Один находится в реанимации, и пятеро - погибли», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, транспортным средством управлял подросток 2007 года рождения. Автомобиль Hyundai врезался в дерево в районе дома №4 по Машиностроительному переулку.

В ГИБДД устанавливают личности находившихся в салоне пассажиров.