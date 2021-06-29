В Кремле обеспокоены ситуацией с торговлей поддельными QR-кодами

В Кремле обеспокоены ситуацией с продажей поддельных QR-кодов, которые позволяют посещать свободные от COVID-19 зоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, беспокоит. Подделка документов - это правонарушение», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также выразил сожаление по поводу появления разных жуликов, которые подвергают риску здоровье людей. Песков добавил, что нужно принять необходимые меры борьбы с этим.

В беседе с журналистами Песков также дал прогноз, как будет развиваться ситуация с вакцинацией в России.