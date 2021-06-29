В Кремле обеспокоены ситуацией с торговлей поддельными QR-кодами
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нужно принять меры для борьбы подобными жуликами.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В Кремле обеспокоены ситуацией с продажей поддельных QR-кодов, которые позволяют посещать свободные от COVID-19 зоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, беспокоит. Подделка документов - это правонарушение», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также выразил сожаление по поводу появления разных жуликов, которые подвергают риску здоровье людей. Песков добавил, что нужно принять необходимые меры борьбы с этим.
В беседе с журналистами Песков также дал прогноз, как будет развиваться ситуация с вакцинацией в России.