В ВОЗ оценили введение в московских ресторанах QR-кодов

Одна мера ситуацию не решит, в случае с коронавирусом нужно действовать комплексно. Так представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала введение в московских ресторанах QR-кодов.

«Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», - приводят ее слова РИА Новости.

Напомним, что с 28 июня попасть в рестораны Москвы можно только при наличии QR-кода, в котором содержится информация о том, что человек либо вакцинирован, либо переболел и имеет антитела, либо в настоящий момент абсолютно здоров.

Такая мера была введена в связи с распространением в столице коронавируса и ростом числа инфицированных. Накануне Сергей Собянин заявил, что количество смертей от инфекции в московских клиниках увеличилось.