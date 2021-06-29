В Москве допустили введение QR-кодов и в других отраслях, кроме общепита

Столичные власти допускают возможность распространения системы QR-кодов и на другие отрасли, кроме общественного питания и массовых мероприятий. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

«Идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», - сказал чиновник в эфире Первого канала.

При этом он подчеркнул, что вероятность допуска в общественный транспорт и магазины по QR-кодам если и есть, то перспектива крайне отдаленная.

С понедельника, 28 июня, на территории Москвы и Московской области заведения общественного питания можно пройти только с QR-кодом, подтверждающим либо завершенную вакцинацию от коронавируса, либо перенесение заболевания в течение шести месяцев.