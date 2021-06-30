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В Приморье обнаружили тела всех пропавших на реке детей

Иван Линдеманн
04:35 30.06.2021
Ранее стало известно, что в Приморье без вести пропали трое несовершеннолетних восьми, девяти и 12 лет.
В Приморье обнаружили тела всех пропавших на реке детей
© Фото: Павел Львов РИА Новости
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Найдены тела еще двух детей, пропавших 28 июня на реке в Приморье. Об этом сообщает государственное учреждение Приморского края по делам пожарной безопасности, ГО и ЧС.

«Спасатели нашли тело второго мальчика, всплывшее на реке Уссури, примерно в 7 километрах от места обнаружения вещей... Тело третьего ребенка, пропавшего на реке Уссури, найдено. Поиски завершены», - цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что в Приморье без вести пропали трое несовершеннолетних восьми, девяти и 12 лет. Они приехали к реке Уссури утром 28 июня. Позже их одежда была найдена на берегу реки.

Вскоре поисковикам удалось найти тело одного из мальчиков в воде без видимых травм. В данный момент прокуратура ведет проверку. Известно, что место, где пропали дети, не было оборудовано для купания.

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