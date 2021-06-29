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Найдено тело: у реки в Приморье исчезли трое детей

Анна Касаткина
06:40 29.06.2021
Трое мальчиков от восьми до двенадцати лет пропали в понедельник, 28 июня.
Найдено тело: у реки в Приморье исчезли трое детей
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Трое мальчиков от восьми до двенадцати лет пропали у реки Уссури в Приморском крае. Тело одного ребенка найдено в воде, по предварительным данным, он утонул, сообщает следственное управление СК России по региону.

Как рассказала старший помощник руководителя управления Аврора Римская, ребята восьми, девяти и двенадцати лет вышли из дома в селе Полевое утром в понедельник, 28 июня, и поехали на велосипедах в сторону реки Уссури. Около 17.00 (10.00 мск) их личные вещи и велосипеды обнаружили на берегу реки в городе Лесозаводске. Первоначальные поиски мальчиков не увенчались успехом, по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).

«Во время поисковых мероприятий тело одного из детей обнаружено в воде в восьмистах метрах от места, где найдены вещи, с признаками утопления», - уточнила Римская.

Двух других мальчиков ищут. В поисках задействованы волонтеры, сотрудники полиции, спасатели. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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