Путин: вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя
По словам президента, люди должны сами осознать, что отказ от вакцинации несет в себе риски.
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Президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства при этом отметил, что широкая вакцинация - самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет.
Также Путин добавил, что люди должны сами осознать, что отказ от вакцинации несет в себе риски. По мнению российского лидера, в России для вакцинации от COVID-19 созданы все условия, прививка надежная и безопасная, подчеркнул российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается и преодолевает последствия пандемии.