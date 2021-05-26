Путин: вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя

Президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства при этом отметил, что широкая вакцинация - самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет.

Также Путин добавил, что люди должны сами осознать, что отказ от вакцинации несет в себе риски. По мнению российского лидера, в России для вакцинации от COVID-19 созданы все условия, прививка надежная и безопасная, подчеркнул российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается и преодолевает последствия пандемии.