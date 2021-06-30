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Военные медики ЗВО приступили к лечению пациентов с COVID-19 в Туле

Иван Линдеманн
05:15 30.06.2021
В первые же дни работы в больнице военные медики приняли более 50 пациентов с коронавирусной инфекцией.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военные медики Западного военного округа приступили к оказанию помощи первым пациентам с COVID-19 на территории Щекинской городской больницы в Туле. В данный момент 11 врачей и 20 медсестер танкового объединения ЗВО вместе 20 врачами военных госпиталей округа проводят лечение пациентов.

В распоряжении медицинского персонала имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, аппараты УЗИ, рентгенографические аппараты, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. В первые же дни работы в больнице военные медики приняли более 50 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Военные медики провели первичные осмотры пациентов, завели медкарты и направили в отделения для назначения лечения. Здесь осуществляется долечивание до получения отрицательных тестов на коронавирус.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу по обращению губернатора Тульской области в регион перебросили полевой мобильный многопрофильный госпиталь Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа. Он совершил марш на штатной технике из подмосковного Алабина протяженностью свыше 200 километров для оказания помощи в лечении больных новой коронавирусной инфекцией. К 5 июля текущего года в назначенном районе Тульской области будет развернут госпиталь на 100 койко-мест.

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