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Инфекционисты, реаниматологи и лучшее оборудование: военные приступили к оказанию помощи в борьбе с COVID-19 в Туле

Иван Линдеманн
05:00 28.06.2021
В первый день работы они приняли более 30 пациентов с коронавирусом.
© Видео: Пресс-служба ЗВО © Фото: Пресс-служба ЗВО
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Военные медики Западного военного округа приступили к оказанию помощи в борьбе с коронавирусом в Туле. Всего задействованы 11 врачей и 20 медсестер танкового объединения совместно с 20 врачами военных госпиталей ЗВО.

«Медицинский персонал госпиталя начал прием пациентов и проведению лечебно-диагностических мероприятий. В их распоряжении имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория», - рассказали в пресс-службе ЗВО.

В первый день работы военные медики гвардейской танковой армии приняли более 30 пациентов с коронавирусом.

«Пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 доставляли в приемное отделение больницы, где работают военные медики. Далее военные специалисты провели первичный осмотр, завели медицинские карты и направили в отделения, где пациентам врачами назначен курс лечения. Здесь осуществляется долечивание пациентов до получения отрицательных ПЦР-результатов», - отметили в ЗВО.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

В соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу по обращению губернатора Тульской области в регион перебросили полевой мобильный многопрофильный госпиталь Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

К 5 июля в назначенном районе Тульской области будет развернут госпиталь на 100 койко-мест. Всего в составе медицинского подразделения ЗВО 133 медицинских работника, врачи-инфекционисты, реаниматологи и 34 единицы специальной военной техники с самыми современным медицинским оборудованием.

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