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Греция изменила порядок въезда для россиян

Иван Линдеманн
03:16 30.06.2021
Теперь все пассажиры старше 12 лет обязаны предъявить справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Греция изменила порядок въезда для россиян
© Фото: pixabay
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С 30 июня вступили в силу изменения правила въезда граждан Российской Федерации в Грецию. Теперь все пассажиры старше 12 лет обязаны предъявить справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Документ может быть представлен на русском языке. Срок действия ПЦР-теста – трое суток. Также для въезда можно представить результаты экспресс-теста, сделанные за 48 часов. Справки о перенесенном заболевании и наличии антител больше не служат основанием для въезда.

Все пассажиры из РФ также проходят бесплатное обязательное тестирование в аэропорту прибытия. До получения результатов экспресс-теста, ожидание которого займет до 15 минут, пассажиры будут находиться в контрольной зоне. В случае обнаружения вируса предусмотрен 10-дневный карантин.

Согласно ранее опубликованному опросу среди туристов, популярными направлениями для летнего отдыха также остаются Мальдивы, Греция и ОАЭ. Это связано с тем, что большинство альтернативных маршрутов для путешественников остаются закрытыми из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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