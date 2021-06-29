SpaceX отложила запуск ракеты за 10 секунд до старта. Как объяснил в Twitter глава американской компании Илон Маск, это произошло потому, что в районе мыса Канаверал был замечен самолет.

Теперь 85 космических аппаратов, в числе которых коммерческие и государственные микроспутники, межорбитальные буксиры и предназначенные для обеспечения доступа в интернет три микроспутника Starlink, доставят на орбиту в среду, 30 июня.

В конце мая SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников. В настоящее время над Землей уже больше полутора тысяч таких аппаратов. До конца года один из крупнейших в мире операторов связи обещает обеспечить доступом в интернет всю планету.