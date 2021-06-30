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Полицейские перекрыли канал по продаже поддельных сертификатов о вакцинации

Ян Брацкий
20:46 30.06.2021
Оперативники задержали двух москвичей при попытке продать поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.
© Видео: МВД РФ © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В Москве сотрудники полиции перекрыли один из каналов по реализации поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Очередная операция была проведена с участием сотрудников Управления по экономической безопасности столичного главка.

«В ходе проверочной закупки столичные оперативники приобрели в сети Интернет фиктивный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. На документе присутствовали оттиск печати и подписи врачей одной из городских поликлиник города Москвы. Конверт с сертификатом полицейские получили от курьера службы доставки. Он пояснил, что посылку ему передал мужчина возле бизнес-центра на Большой Тульской улице», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вскоре злоумышленник и его сообщник были задержаны полицией. По предварительным данным, фальшивки мужчины изготавливали собственноручно и продавали через объявления в Сети, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

«В офисе злоумышленников на Большой Тульской улице обнаружено и изъято более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против COVID-19, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций. В результате исследований установлено, что изъятые образцы являются поддельными. Кроме того, оттиски печатей на справках также не соответствуют оригиналам», - пояснила Волк.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Проводится проверка. Сотрудники полиции напоминают, что изготовление, приобретение, хранение и использование поддельных документов, включая фальшивые сертификаты о вакцинации, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

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