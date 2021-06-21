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Пандемия мошенничества: кто наживается на продаже поддельных сертификатов о вакцинации

Алексей Курильченко
Диана Сирази
18:42 21.06.2021
Из-за коронавируса в России активизировались мошенники - некоторые из них продают поддельные справки о вакцинации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В историческом центре Санкт-Петербурга предлагают купить здоровье: липовый сертификат о вакцинации. Цена подделки - 2,5 тысячи рублей. Как только оперативники появляются с камерой, продавец сразу теряет память, мол, ничего не знает. От забывчивости выписывают протокол вместо рецепта, лечение - в виде уголовной ответственности. Вместе с пандемией коронавируса появляется пандемия мошенничества: фальшивки штампуют в подпольных типографиях, заказывают по Интернету и доставляют курьерами.

И если раньше популярны были бланки об отрицательных тестах, то теперь в цене сертификаты о вакцинации. Либо о медицинском отводе от прививки. И тут фантазия лжеврачей безгранична - могут придумать целый букет болезней: артрит, диабет, артроз, серьезные хронические заболевания. Сайты продаж блокирует Роскомнадзор, но в соцсетях действуют группы антипрививочников.

Но такие справки не дают гарантии, учетной записи может просто не существовать. Получив предоплату, мошенники могут исчезнуть и перестанут отвечать на звонки. И вместо сертификата о вакцинации у покупателя останется только чек о денежном переводе. Хотя подделать справку несложно - в Интернете немало предложений продать пустые бланки с адресами.

В центре Москвы работает контора, где можно купить даже тысячу пустых экземпляров – на всех сотрудников в офисе, например. И заполнить бланк самостоятельно. Но здесь важно не забывать - уголовное наказание ждет не только тех, кто изготавливает поддельные документы, но и покупателей липовых бумаг - им грозит до двух лет лишения свободы.

«Вам печатают бланк о вакцинации, пишут ваши данные, оправляют курьера, получаете филькину грамоту. В сертификатах о вакцинации нет номеров, как на купюрах например, их может распечатать кто угодно», - рассказал генеральный директор агентства бизнес-разведки Роман Ромачев.

Прививка как бы есть, но ее все же нет. На руках лишь бумажка, которая никак не спасет от реальной болезни, не имеющая медицинской силы. Зато уголовной хоть отбавляй. Только в Москве полицейские возбудили 24 дела о подделке сертификатов. И мошенники порой действуют на высшем уровне – продают с печатями московских поликлиник.

«Нужно иметь связи среди медработников, нужно создать видимость, что была вакцина. Мы не только вносим данные в систему, проверяются пустые бланки, это надо учесть», - заявил ведущий аналитик по информационной безопасности Леонид Чуриков.

Для того, чтобы избежать такого мошенничества, специалисты предлагают вносить сертификат не только на сайт госуслуг.

«Технически проблема решается, она не отличается от реестра полисов ОСАГО, лежит в той же плоскости. Справку можно электронно зашифровать: ФИО, место вакцинации, дату, в QR-код , все это проверять», - отметил генеральный директор компании по цифровой безопасности Андрей Голов.

И все-таки не зря говорят: здоровье не купишь. Возможно, сейчас этим справкам верить никто не будет - бланки проверит работодатель, сделав запрос в поликлинику. Так что лучше действительно сделать прививку и защитить не только свое здоровье, но еще и репутацию.

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