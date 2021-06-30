Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от COVID-19

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от коронавируса спасла бригада российских врачей. Об этом рассказал он сам во время беседы с лидером РФ Владимиром Путиным.

«Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», - заявил Назарбаев во время переговоров с Путиным, проходивших в Москве.

Глава Казахстана сообщил, что в Караганде сейчас работает предприятие, которое в больших объемах производит российскую вакцину «такого же качества». В ходе встречи Назарбаев также пожелал Путину успехов и крепкого здоровья.

У первого президента Казахстана, руководителя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева COVID-19 обнаружили 18 июня 2020 года. Второго июля стало известно, что политик полностью вылечился от инфекции. В июне этого года он вакцинировался российским препаратом «Спутник V».