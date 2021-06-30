В Кремле состоялась встреча Путина и Назарбаева

В Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и первого президента Нурсултана Назарбаева. Глава российского государства отметил стремительный рост товарооборота между двумя странами и выразил надежду на динамичное развитие двусторонних отношений.

«С вашей легкой руки динамика наших отношений дает возможность уверенно смотреть в будущее. Несмотря на то, что пандемия украла 4-5% из товарооборота, за первое полугодие уже отмечается рост под 20%. Это показатель того, что у нас отношения развиваются лучшим образом. Мы регулярно встречаемся с президентом Казахстана. Этот диалог востребован и я прошу передать ему наилучшие пожелания», - сказал Путин.

В свою очередь, Назарбаев поблагодарил российских врачей за то, что они спасли его от коронавирусной инфекции.

«Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», - отметил Назарбаев.

В июне этого года первый президент Казахстана привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».