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В Кремле состоялась встреча Путина и Назарбаева

Ян Брацкий
19:38 30.06.2021
Первый президент Казахстана поблагодарил российских врачей за помощь в излечении от коронавирусной инфекции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и первого президента Нурсултана Назарбаева. Глава российского государства отметил стремительный рост товарооборота между двумя странами и выразил надежду на динамичное развитие двусторонних отношений.  

«С вашей легкой руки динамика наших отношений дает возможность уверенно смотреть в будущее. Несмотря на то, что пандемия украла 4-5% из товарооборота, за первое полугодие уже отмечается рост под 20%. Это показатель того, что у нас отношения развиваются лучшим образом. Мы регулярно встречаемся с президентом Казахстана. Этот диалог востребован и я прошу передать ему наилучшие пожелания», - сказал Путин.

В свою очередь, Назарбаев поблагодарил российских врачей за то, что они спасли его от коронавирусной инфекции.

«Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», - отметил Назарбаев.

В июне этого года первый президент Казахстана привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

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