Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке медицинских изделий

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением о проведении на территории страны эксперимента по маркировке средствами электронной идентификации отдельных видов медицинских изделий. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации», - сказано в документе.

Инициатива также предполагает, что торговое ведомство в течение лета должно разработать и утвердить план-график проведения эксперимента и методические рекомендации по его реализации.

В предварительный список объектов эксперимента внесены абсорбирующие средства, которые используют ‎при недержании, коронарные стенты, слуховые аппараты (за исключением частей и принадлежностей), ортопедическая обувь и вкладные корригирующие элементы для такого вида обуви ‎(включая стельки и полустельки).

Кроме того, согласно проекту, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) должен будет осуществлять функции оператора информационной системы, используемой для проведения эксперимента. ЦРПТ рекомендуют до 1 августа текущего года разработать требования к информационной системе и обеспечению защиты информации, которая присутствует ‎в информационной системе.

В пояснительной записке к документу говорится, что эксперимент носит добровольный характер, а на время его проведения участникам оборота предоставят бесплатное специальное оборудование.

Чтобы снизить количество контрафактной продукции в России, к 2024 году в стране планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В данный момент специальными метками уже маркируются некоторые категории товаров - меховые и табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, часть изделий легкой промышленности и отдельные виды молочной продукции.

Ранее фермер Ольга Друганина в беседе со «Звездой» оценила введение с 1 июня обязательной маркировки сыров и мороженного в России. Она, в частности, высказала мнение, что из-за новых правил фермерские хозяйства будут испытывать сложности с этим процессом из-за отсутствия необходимых ресурсов.