Груда металла в зарослях: опубликованы кадры с места жесткой посадки самолета в Подмосковье
По сообщения регионального главка МЧС, в результате инцидента два человека пострадали, возгорания самолета удалось избежать.
© Фото: Межрегиональная транспортная прокуратура
Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области. Инцидент произошел в районе поселка Тураево городского округа Лыткарино.
На кадрах, которые опубликованы на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры видно, что воздушное судно лежит на крыше среди зарослей. Оценить разрушения сложно, большая часть самолета скрыта в листве.
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