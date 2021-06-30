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Груда металла в зарослях: опубликованы кадры с места жесткой посадки самолета в Подмосковье

Ян Брацкий
19:18 30.06.2021
По сообщения регионального главка МЧС, в результате инцидента два человека пострадали, возгорания самолета удалось избежать.
Груда металла в зарослях: опубликованы кадры с места жесткой посадки самолета в Подмосковье
© Фото: Межрегиональная транспортная прокуратура
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Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области. Инцидент произошел в районе поселка Тураево городского округа Лыткарино.

На кадрах, которые опубликованы на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры видно, что воздушное судно лежит на крыше среди зарослей. Оценить разрушения сложно, большая часть самолета скрыта в листве.

© Межрегиональная транспортная прокуратура

Известно, что в результате ЧП пострадали два человека, находившиеся на борту. На месте работают спасатели и эксперты, которым предстоит установить точную причину случившегося.

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