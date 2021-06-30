Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Чехии заявили о способе «выбить стул» из-под «Северного потока - 2»

Ян Брацкий
17:47 30.06.2021
Журналист Адам Черны призвал учитывать экономические интересы Украины при запуске «Северного потока - 2» в эксплуатацию.
В Чехии заявили о способе «выбить стул» из-под «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

В Чехии нашли способ «выбить стул» из-под российского газопровода «Северный поток - 2» уже после его введения в эксплуатацию. По крайней мере, в этом уверен журналист Адам Черны. Он настаивает на введение жестких правил, по которым трубопровод будет работать.

Черны призывает учитывать политические и экономические интересы Украины. Кроме того, в своей колонке для портала iRozhlas, журналист призвал официальный Берлин начать работать над программой энергетической безопасности Украины.

Киев не оставляет надежд на срыв реализации энергетического проекта России. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода «Северный поток - 2». Украинский политолог Руслан Бортик и вовсе допустил вероятность того, что Киев может стать совладельцем и акционером экспортного трубопровода.

По мнению политолога, часть газа, поступающего из России в Германию по «Северному потоку - 2», может закачиваться в украинские газовые хранилища. Самым реальным, считает он, может быть создание российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа.

Проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря предполагает ежегодную прокачку 55 миллионов кубометров газа по двум нитям. Против реализации проекта выступают Украина, США и страны Прибалтики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:10 Армия
Названы корабли, которые примут участие в Главном военно-морском параде
16:17 Спорт
Видео
Черчесов рассказал о причинах неудачной игры россиян на Евро-2020
15:10 В стране и мире
Видео
Путин: Россия делает все для нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном
14:49 В стране и мире
Видео
Путин ответил на вопрос о возможном преемнике
14:43 В стране и мире
Видео
Путин пообещал не делать «во вред себе» ответных шагов на нарушение США «красных линий»
Популярное
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Видео
Вплавь по улицам: корреспондент «Звезды» оценил масштаб паводка в Приамурье
Видео
Минобороны опубликовало кадры инцидента в Черном море с участием фрегата Evertsen ВМС Нидерландов
СК проводит проверку из-за угроз модельеру Зайцеву
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.