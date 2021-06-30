В Чехии заявили о способе «выбить стул» из-под «Северного потока - 2»

В Чехии нашли способ «выбить стул» из-под российского газопровода «Северный поток - 2» уже после его введения в эксплуатацию. По крайней мере, в этом уверен журналист Адам Черны. Он настаивает на введение жестких правил, по которым трубопровод будет работать.

Черны призывает учитывать политические и экономические интересы Украины. Кроме того, в своей колонке для портала iRozhlas, журналист призвал официальный Берлин начать работать над программой энергетической безопасности Украины.

Киев не оставляет надежд на срыв реализации энергетического проекта России. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода «Северный поток - 2». Украинский политолог Руслан Бортик и вовсе допустил вероятность того, что Киев может стать совладельцем и акционером экспортного трубопровода.

По мнению политолога, часть газа, поступающего из России в Германию по «Северному потоку - 2», может закачиваться в украинские газовые хранилища. Самым реальным, считает он, может быть создание российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа.

Проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря предполагает ежегодную прокачку 55 миллионов кубометров газа по двум нитям. Против реализации проекта выступают Украина, США и страны Прибалтики.