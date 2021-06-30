СМИ: Центробанк и НПФ подготовили реформу пенсионной системы

Банк России и ведущие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) разработали проект новой пенсионной реформы. Предполагается, что пенсионные накопления будут трансформированы в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Проект новой пенсионной системы предусматривает, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Поэтому у физлиц появится возможность получения досрочной выплаты при исключительных жизненных ситуациях. Их перечень планируется строго ограничить.

Также разрабатывается идея софинансирования и система рычагов, которые будут стимулировать население на внесение добровольных пенсионных взносов.

Как рассказала изданию глава инвестиционной компании Галина Морозова, в идеале новая система будет состоять из трех компонентов: стандартной пенсионной схемы, индивидуальных планов и корпоративных программ. Эти продукты с градацией степени рискованности будут регулироваться разными законодательными актами.