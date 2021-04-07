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Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета

Анна Назайкина
08:26 07.04.2021
В Банке России считают, что данная мера стимулирует население к формированию долгосрочных сбережений.
Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Центральный банк готов поддержать инициативу пенсионных саморегулируемых организаций по увеличению налоговых льгот для россиян и введению отдельного пенсионного налогового вычета. В ЦБ полагают, что данная мера приведет к возрастанию стимулов для формирования долгосрочных сбережений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.

«Предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений», - заявил он изданию в ответном письме.

Как предполагается, налоговый вычет может быть введен для клиентов негосударственных пенсионных фондов, которые копят на пенсию самостоятельно. Ранее с такой инициативой к регулятору обращались Ассоциация «Альянс пенсионных фондов» и НАПФ.

В ЦБ отметили, создание равных налоговых условий для аналогичных финансовых продуктов является важным. В данный момент вопрос обсуждается с участниками рынка, впоследствии будут сформулированы конкретные предложения, добавили в пресс-службе Банка.

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