Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета

Центральный банк готов поддержать инициативу пенсионных саморегулируемых организаций по увеличению налоговых льгот для россиян и введению отдельного пенсионного налогового вычета. В ЦБ полагают, что данная мера приведет к возрастанию стимулов для формирования долгосрочных сбережений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.

«Предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений», - заявил он изданию в ответном письме.

Как предполагается, налоговый вычет может быть введен для клиентов негосударственных пенсионных фондов, которые копят на пенсию самостоятельно. Ранее с такой инициативой к регулятору обращались Ассоциация «Альянс пенсионных фондов» и НАПФ.

В ЦБ отметили, создание равных налоговых условий для аналогичных финансовых продуктов является важным. В данный момент вопрос обсуждается с участниками рынка, впоследствии будут сформулированы конкретные предложения, добавили в пресс-службе Банка.