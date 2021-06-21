Организаторы Олимпиады в Токио установили лимит в десять тысяч зрителей

Организаторы Олимпиады в Токио ограничили посещаемость Игр десятью тысячами зрителей на одном объекте. Об этом сообщает Kyodo News.



При этом отмечается, что цифра в десять тысяч будет максимальной при том условии, если она не будет превышать 50% от вместимости арены на том или ином соревновании.

Ранее сообщалось, что петиция за отмену летних Олимпийских игр в Токио собрала свыше 400 тысяч подписей. Сбор подписей организовал 5 мая один из политических и общественных деятелей Японии Кэндзи Уцуномия.