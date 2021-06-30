«Быть уверенным в правильности курса»: Путин рассказал, как выдерживает напасти

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к напастям нужно относиться, как к неизбежному, это естественно. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

«Нужно быть уверенным в том курсе, в правильности того курса, которым ты движешься. И тогда как ледокол можно идти через любую ледовую толщу, не особенно понимая, что происходит. Не особенно обращая внимание на то, что происходит вокруг, а стремясь к цели, которую ты перед собой ставишь», - сказал президент.

Путин также выразил надежду на то, что главное достижение на посту главы государства у него еще впереди. Он отметил, что президент подчиняется российскому народу, людям, которые оказали ему доверие.