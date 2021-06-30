Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Быть уверенным в правильности курса»: Путин рассказал, как выдерживает напасти

Андрей Аркадьев
15:45 30.06.2021
Глава государства также выразил надежду на то, что главное достижение на президентском посту у него еще впереди.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к напастям нужно относиться, как к неизбежному, это естественно. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

«Нужно быть уверенным в том курсе, в правильности того курса, которым ты движешься. И тогда как ледокол можно идти через любую ледовую толщу, не особенно понимая, что происходит. Не особенно обращая внимание на то, что происходит вокруг, а стремясь к цели, которую ты перед собой ставишь», - сказал президент.

Путин также выразил надежду на то, что главное достижение на посту главы государства у него еще впереди. Он отметил, что президент подчиняется российскому народу, людям, которые оказали ему доверие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:17 Спорт
Видео
Черчесов рассказал о причинах неудачной игры россиян на Евро-2020
15:10 В стране и мире
Видео
Путин: Россия делает все для нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном
14:49 В стране и мире
Видео
Путин ответил на вопрос о возможном преемнике
14:43 В стране и мире
Видео
Путин пообещал не делать «во вред себе» ответных шагов на нарушение США «красных линий»
13:17 В стране и мире
Видео
Путин оценил перспективы встречи с Зеленским
Популярное
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Видео
Вплавь по улицам: корреспондент «Звезды» оценил масштаб паводка в Приамурье
Видео
Минобороны опубликовало кадры инцидента в Черном море с участием фрегата Evertsen ВМС Нидерландов
СК проводит проверку из-за угроз модельеру Зайцеву
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.