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Путин рассказал, что потепление на планете происходит неравномерно

Роман Захаров
15:12 30.06.2021
По мнению президента России, если промерзшая земля начнет таять, то это приведет к серьезным последствиям.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Mikhailov, Russian Look, Globallookpress
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На широте РФ и скандинавских государств потепление происходит гораздо быстрее, чем в других регионах планеты. Такое заявление во время прямой линии сделал президент России Владимир Путин. 

«На территории нашей страны это глобальное изменение, потепление происходит даже быстрее, чем во многих других регионах мира. Но и не только у нас, а на этой широте, в том числе в скандинавских странах», - объяснил глава государства.

Говоря о последствиях потепления, Путин напомнил, что большая часть территории нашей страны лежит в северных широтах планеты и в условиях вечной мерзлоты. Если промерзшая земля начнет таять, то, по мнению президента, это приведет к серьезным последствиям, в том числе для экономики. Также из-за этого может произойти опустынивание территорий, включая те, где сосредоточено сельхозпроизводство.

Владимир Путин добавил, что РФ выполняет взятые на себя в рамках Парижского соглашения обязательства. Кроме того, он сообщил, что российское правительство разработало планы реагирования в случаях дальнейшего изменения климата по наиболее чувствительным отраслям, включая строительство и дорожное строительство.

Во время прямой линии российский лидер также рассказал, как он и его дочь перенесли вакцину от коронавирусной инфекции

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