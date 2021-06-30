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СМИ: в Москве задержали младшего брата Александра Кокорина

Анна Касаткина
09:05 30.06.2021
Кирилл Кокорин устроил драку из-за отказ пустить его в ресторан без QR-кода.
СМИ: в Москве задержали младшего брата Александра Кокорина
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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В Москве задержали младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла. Молодой человек и его приятель затеяли драку с сотрудниками ресторана, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Кирилл Кокорин с другом выпивали всю ночь, а после решили отправиться в одно из столичных заведений. На входе у них потребовали QR-код, которого у молодых людей не оказалось, после чего произошел конфликт.

После драки Кокорина с приятелем задержали и доставили в отдел. Уточняется, что они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В мае 2021 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к реальному сроку лишения свободы из-за двух драк в столице осенью 2018 года, в которых также принимали участие футболист Павел Мамаев и общий друг Александр Протасовицкий. В сентябре 2019 года братья вышли на свободу по УДО.

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