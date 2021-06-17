Социальная газификация: когда стартует программа и как подключить к ней свой дом

Жизнь миллионов россиян изменит к лучшему программа социальной газификации, старт которой дал президент в послании Федеральному собранию. Как было раньше? Трубу протягивали до населенного пункта, а дальше, до самих участков, подводить газ должны были местные власти. Но причин, чтобы эту разводку не делать, всегда находилось достаточно. И многие владельцы частных домов годами вспоминали поговорку «Видит око, да зуб неймет».

«В прошлом году у нас было 8 000 рублей за подключение, за врезку магистрали, в этом году получилось 25 миллионов с постройкой газопровода со среднего поселка, хотя наша врезка находится в 70 см от дома», - рассказал житель Кыштыма Алексей Присяжнюк.

Вроде и сидишь почти на трубе, а подключиться к ней никак. К чему это приводит? Люди сверлят газовые трубы, приваривают к ним свои и попросту воруют газ. Многие рискуют здоровьем. Из казны в никуда утекают деньги. О том, что ситуация абсурдная и проблему нужно срочно решать, в начале апреля во время послания Федеральному собранию говорил Владимир Путин.

«Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств», - заявлял глава государство.

После того, как о проблеме заявил президент, дело пошло быстро: план разработали и утвердили в Думе в трех чтениях. Теперь если в населенном пункте есть газопровод, то подвести его к дому должны бесплатно.

«Будет бесплатное подключение домовладения, то есть строительство газопровода до участка, а вот в то же время в пределах участка и то, что касается оборудования внутри дома, это уже ответственность гражданина», - уточнил председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.

В масштабах всей страны программа начнет работать с ноября. Если в населенном пункте есть труба, то до границы участка ее обязаны провести, независимо от того, как далеко от нее расположен дом. Что для этого нужно? Подать заявление в МФЦ или в электронном виде через портал госуслуг.

«Гражданин должен будет сказать, вот нам нужен газ. У нас есть котел, проведите газ до участка. Это регулируется постановлением правительства», - отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Заниматься газификацией будет «Газпром». И это хорошая новость, ведь до сих пор это делали различные ООО и вскидывали цены как им вздумается.

«Сейчас газификация - это не только дорого, но еще и долго, потому что в этом задействованы сразу несколько организаций, между которыми вы должны ногами пройти. Сейчас эта система отменяется, в рамках данного законопроекта вводится система одного окна», - подчеркнул заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Программа рассчитана на 2 года, поэтому кому-то придется запастись терпением. В крымском селе Голубинка ждать умеют. Впервые провести газопровод им обещали 30 лет назад. И вот оно - президент только подписывает новый закон, а к их домам уже ведут трубы.