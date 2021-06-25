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МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс

Андрей Аркадьев
15:37 25.06.2021
В военном ведомстве призвали Пентагон и командование британских ВМС, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком».
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России ответили на заявление Пентагона, назвавшего дезинформацией заявления о стрельбе по курсу британского эсминца в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации Королевских Военно-морских сил. Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца, отрицать очевидное, называя все "дезинформацией"», - сказал он.

По словам Конашенкова, бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил, эсминец Defender в любой точке Черного моря - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского Флота.

«В этой связи, призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком», - добавил он.

Накануне, 23 июня, британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ у берегов Крыма, но был вынужден ретироваться после предупредительных выстрелов и сброса снарядов. Инцидент произошел около полудня в северо-западной части Черного моря в районе мыса Фиолент. По мнению ряда военных экспертов, инцидент являлся провокацией со стороны ВМС Великобритании.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что подобные действия со стороны иностранного корабля не соответствуют международному праву. Он также посоветовал сменить имя британского корабля-нарушителя с «Защитника» (Defender) на «Агрессор».

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