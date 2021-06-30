Космонавт Борисенко раскрыл подробности расследования трагедии погибшего экипажа «Союза-11»

Рассекреченные Роскосмосом переговоры экипажа корабля «Союз-11», который погиб в ходе возвращения с орбитальной станции «Салют» 50 лет назад, представляют историческую ценность. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал летчик-космонавт РФ, Герой России Андрей Борисенко.

«Опубликована стенограмма переговоров на участке выведения, подготовки к старту и участке выведения. Трагедия, как известно, произошла на участке спуска, поэтому, строго говоря, опубликованная стенограмма переговоров, те, которые выложены на сайте, они ничего нового (не несут – прим. ред.), историческую ценность, но не техническую», - пояснил Борисенко.

Он подчеркнул, что во всех национальных космических агентствах существуют определенные правила хранения документов, которых придерживались и в СССР, засекретив данные переговоров экипажа. Через определенное время гриф секретности снимается, и информацию можно передавать в открытый доступ, что и произошло со стенограммой переговоров экипажа «Союза-11».

При этом космонавт выразил уверенность, что все сведения, рассекреченные сейчас Роскосмосом, учитывались специалистами еще 50 лет назад во время расследования причин трагедии.

Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли в ходе возвращения с орбитальной станции «Салют» 30 июня 1971 года. Причиной той трагедии стала разгерметизация спускаемого аппарата из-за открывшегося на высоте 150 километров вентиляционного клапана. Давление внутри аппарата упало, что привело к гибели экипажа. После трагедии с «Союзом-11» появилось железное правило космонавтики: взлет и посадка только в скафандрах.