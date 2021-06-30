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Трагедия в космосе: рассекречены переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»

Иван Линдеманн
01:40 30.06.2021
Экипаж «Союза-11» состоял из космонавтов Добровольского, Волкова и Пацаева. Он успешно пристыковался к станции «Салют» 6 июня 1971 года. Возвращение было запланировано на 30 июня.
Трагедия в космосе: рассекречены переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»
© Фото: Роскосмос
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Роскосмос опубликовал ранее засекреченные переговоры экипажа корабля «Союз-11», который погиб в ходе возвращения с орбитальной станции «Салют» 50 лет назад. Причиной той трагедии стала разгерметизация спускаемого аппарата.

Экипаж «Союза-11» состоял из космонавтов Добровольского, Волкова и Пацаева. Он успешно пристыковался к станции «Салют» 6 июня 1971 года. Возвращение было запланировано на 30 июня.

Как следует из опубликованных документов, ЦУП дал добро на закрытие переходного люка со станцией и расстыковку 29 июня в 21:15

«Прошло разделение, прошло разделение... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом», - сообщал Волков в ЦУП.

Далее переговоры с Центром идут спокойно. Космонавты отчитались об ориентации корабля и сообщили, что увидели Землю. В какой-то момент загорелся «Сигнал» спуск, что было положительно воспринято экипажем, уверенным в правильности происходящего.

Однако в момент отделения спускаемого аппарата на высоте около 150 километров связь с экипажем прервалась. Аппарат, согласно данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы. Приземление успешно прошло в заданном районе. Однако после вскрытия капсулы на Земле поисковая группа обнаружила космонавтов без признаков жизни.

Причиной трагедии стал вентиляционный клапан. Он открылся на высоте 150 километров, хотя штатное открытие должно было случиться на высоте в четыре километра для выравнивания давления. Прежде чем потерять сознание от недостатка воздуха, экипаж понял причину аварии и пытался устранить неисправность. Но счет шел на секунды, давление внутри аппарата упало, что и привело к гибели космонавтов.

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