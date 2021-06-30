Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации населения от коронавируса и направило их в регионы.

В документе подчеркивается, что:

- после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год;

- для иммунизации не нужен анализ на антитела - важно следовать графику независимо от их количества;

- прививаться можно любой зарегистрированной вакциной;

- при выявлении при первичной вакцинации серьезных нежелательных явлений ревакцинироваться можно другим препаратом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, чтобы обезопасить себя от нового индийского штамма коронавируса «дельта-плюс», который начал распространение по планете, нужно поддерживать высокий уровень антител, в том числе с помощью вакцинации.

Также глава ведомства отметил, что сейчас рассматривается вопрос повторной вакцинации, чтобы обеспечить высокий уровень защиты населению.