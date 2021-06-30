В Кремле заявили, что США не отказались от планов сдерживания России

Соединенные Штаты не отказались от планов по сдерживанию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никто - я имею в виду наших американских товарищей - не отказывался от планов по сдерживанию России», - сказал он в интервью Первому каналу.

Песков подчеркнул, что такая позиция не может не иметь негативных последствий.

В Женеве 16 июня прошла первая встреча российского лидера Владимира Путина и с американским коллегой Джо Байдена. В ходе встречи были рассмотрены вопросы стратегической стабильности, торговых отношений, региональной безопасности и кибербезопасности. Саммит назвали «женевским потеплением», так как на встрече президенты дали старт нормализации двусторонних отношений, достигнув взаимопонимания по многим вопросам.