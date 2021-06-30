Ученые опровергли влияние метеорита на гибель динозавров

Популяция динозавров на Земле начала сокращаться еще до падения метеорита. К такому выводу пришла международная группа исследователей, которая смоделировала жизнь гигантских ящеров на Земле. Об этом говорится в новой научной работе, опубликованной в журнале Nature Communications.

Проведя исследование, сотрудники Университета Монпелье во Франции, Бристольского университета в Великобритании и Альбертского университета в Канаде обнаружили, что популяция динозавров сокращалась на протяжении десяти миллионов лет до падения метеорита. Явление объясняется изменением климата, считают биологи.

В ходе работы ученые рассмотрели шесть наиболее многочисленных семейств динозавров в течение всего мелового периода, от 150 до 66 млн лет назад. Указанный период был благополучным для огромных ящеров: они развивались и размножались. Однако 76 млн лет назад наметился спад, скорость вымирания возросла, а скорость появления новых видов, наоборот, снизилась.

Биологи предположили, что крупные виды динозавров не смогли адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды и похолоданию, в частности.

В ходе работы исследователи опирались на эволюционные методы, а также анализ окаменелостей.