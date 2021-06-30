Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые опровергли влияние метеорита на гибель динозавров

Светлана Иванова
10:57 30.06.2021
Из-за похолодания на планете популяция динозавров начала сокращаться 76 млн лет назад.
Ученые опровергли влияние метеорита на гибель динозавров
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Популяция динозавров на Земле начала сокращаться еще до падения метеорита. К такому выводу пришла международная группа исследователей, которая смоделировала жизнь гигантских ящеров на Земле. Об этом говорится в новой научной работе, опубликованной в журнале Nature Communications.

Проведя исследование, сотрудники Университета Монпелье во Франции, Бристольского университета в Великобритании и Альбертского университета в Канаде обнаружили, что популяция динозавров сокращалась на протяжении десяти миллионов лет до падения метеорита. Явление объясняется изменением климата, считают биологи.

В ходе работы ученые рассмотрели шесть наиболее многочисленных семейств динозавров в течение всего мелового периода, от 150 до 66 млн лет назад. Указанный период был благополучным для огромных ящеров: они развивались и размножались. Однако 76 млн лет назад наметился спад, скорость вымирания возросла, а скорость появления новых видов, наоборот, снизилась.

Биологи предположили, что крупные виды динозавров не смогли адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды и похолоданию, в частности.

В ходе работы исследователи опирались на эволюционные методы, а также анализ окаменелостей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:54 В стране и мире
Видео
Космонавт Борисенко раскрыл подробности расследования трагедии погибшего экипажа «Союза-11»
11:39 В стране и мире
В Кремле заявили, что США не отказались от планов сдерживания России
11:09 Армия
Видео
На танке из-под волн: мехводы ВВО продемонстрировали подводное вождение в Бурятии
08:50 Армия
Видео
МО РФ задействует 1,8 тыс человек для реконструкции БАМа
07:17 Армия
Видео
Неразорвавшиеся боеприпасы и фрагменты техники: военные саперы завершили разминирование вдоль линии Маннергейма в Ленобласти
Популярное
Видео
Минобороны опубликовало кадры инцидента в Черном море с участием фрегата Evertsen ВМС Нидерландов
Комаровский оценил связь тяжелой формы COVID-19 с ожирением
СК проводит проверку из-за угроз модельеру Зайцеву
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Эксперт предупредил об опасности полной зарядки и разрядки смартфона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.