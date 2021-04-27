Эксперт нашел доказательство одновременного проживания людей и динозавров

Исследователь Библии, профессор американского колледжа Шаста в Калифорнии Том Мейер нашел доказательство теории, согласно которой люди и динозавры проживали на Земле в один период времени. Он утверждает, что находка опровергает теорию эволюции Дарвина.

Мейер обнаружил на могиле английского епископа резные изображения, похожие на динозавров. Согласно исследованиям, захоронение было сделано задолго до того, как ученые официально начали изучать древних ящеров.

«Эта находка доказывает, что английские художники имели представление о внешнем виде динозавров за 300 лет до того, как палеонтологи вообще ввели такой термин. Найденное захоронение с изображением ящеров датируется 1496 годом, а термин "динозавр" ввел Сэр Ричард Оуэн в 1841 году», - рассказал Мейер изданию Express.

Ученый предполагает, что изображения могут служить доказательством того, что динозавры могли обитать вместе с первыми людьми, которые, согласно Библии, появились около 6 000 лет назад.

Ранее ученые Университета Техаса в Остине сделали открытие, которое должно поставить точку в научном споре о причинах массового вымирания динозавров. В образцах горной породы длиной около километра были найдены следы иридия. Этот элемент, который редко встречается в земной коре, часто присутствует в метеоритах.