Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт нашел доказательство одновременного проживания людей и динозавров

Алексей Курильченко
17:26 27.04.2021
Исследователь обнаружил захоронение с изображением динозавров, которое было создано задолго до введения этого термина в науку.
Эксперт нашел доказательство одновременного проживания людей и динозавров
© Фото: Petr Svarc, imagebroker, Globallookpres
Читайте нас на:

Исследователь Библии, профессор американского колледжа Шаста в Калифорнии Том Мейер нашел доказательство теории, согласно которой люди и динозавры проживали на Земле в один период времени. Он утверждает, что находка опровергает теорию эволюции Дарвина.

Мейер обнаружил на могиле английского епископа резные изображения, похожие на динозавров. Согласно исследованиям, захоронение было сделано задолго до того, как ученые официально начали изучать древних ящеров.

«Эта находка доказывает, что английские художники имели представление о внешнем виде динозавров за 300 лет до того, как палеонтологи вообще ввели такой термин. Найденное захоронение с изображением ящеров датируется 1496 годом, а термин "динозавр" ввел Сэр Ричард Оуэн в 1841 году», - рассказал Мейер изданию Express.

Ученый предполагает, что изображения могут служить доказательством того, что динозавры могли обитать вместе с первыми людьми, которые, согласно Библии, появились около 6 000 лет назад.

Ранее ученые Университета Техаса в Остине сделали открытие, которое должно поставить точку в научном споре о причинах массового вымирания динозавров. В образцах горной породы длиной около километра были найдены следы иридия. Этот элемент, который редко встречается в земной коре, часто присутствует в метеоритах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:41 В стране и мире
Видео
Путин передал Эрмитажу набор церковной утвари княгини Марии Александровны
14:55 В стране и мире
Видео
Путин: в 90-е кандидаты обещали все подряд, до сих пор не можем расхлебаться
12:57 В стране и мире
Ушел из жизни актер фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе
11:09 В стране и мире
Видео
Шойгу заявил об отслеживании Россией действий НАТО в Европе
11:17 Армия
Видео
Шойгу заявил, что националистические настроения на Украине провоцируют конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.