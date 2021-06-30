Номер мобильного телефона главы МИД Великобритании 11 лет находился в открытом доступе

Личный номер мобильного телефона министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба около 11 лет находился в открытом доступе. Этот факт выяснился после того, как один из читателей британской газеты Guardian при помощи поисковика обнаружил номер телефона министра.

Кроме номера телефона также в Сети были обнародованы другие личные данные министра. Предположительно, эти сведения попали во Всемирную паутину еще до 2010 года, когда Рааб стал депутатом парламента, и находились там на протяжении 10 лет.

Сейчас данная информация о министре удалена, уточняет газета.

Стоит отметить, что не впервые личные данные британских политиков оказывались в Сети. Например, по данным Sky News, мобильный телефон премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона находился в свободном доступе в течение 15 лет, когда контакты политика «забыли» удалить с пресс-релиза.