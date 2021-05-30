Премьер Великобритании сыграл секретную свадьбу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно заключил брак со своей 33-летней партнершей Кэрри Саймондс. Это сделало его первым за 199 лет истории страны главой правительства, женившимся во время нахождения на посту.

Новобрачные сыграли небольшую церемонию с 30 гостями в католическом Вестминстерском соборе. Возглавил ее настоятель собора Дэниел Хамфрис, в 2020 году крестивший сына пары. Об этом пишет Daily Mail.

Для Джонсона этот брак стал третьим по счету. Помолвка премьера с возлюбленной состоялась в декабре 2019 года. В апреле прошлого года же у нынешних супругов родился сын, названный в честь спасших жизнь перенесшего COVID-19 Джонсона медиков.